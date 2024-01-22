Жестокая расплата за гостеприимство: украинка зарезала приютившего её немца

Bild: украинка убила приютившего её немца, когда он попросил съехать

1:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Украинка попала на скамью подсудимых за непредумышленное убийство приютившего её немца. О деле, которое начал рассматривать окружной суд Мюнхена, рассказывает Bild (сайт издания заблокирован в РФ) в понедельник.

Фото: Bild by Jakob Mell

54-летний ИТ-специалист Юрген Ф. из Дахау и 52-летняя экономистка Елена К. с Украины познакомились в интернете ещё 15 лет назад. У них завязались романтические отношения, сначала отягощённые сексуальными, а с 2013 года перешедшие в дружеские.

В феврале 2022-го украинка переехала сначала в Шварцвальд к сестре, а затем — как указывает газета, "внезапно" — заявилась с чемоданами к бывшему жениху. Юрген принял бедолагу, сразу предупредив, что дал лишь временное пристанище. Елена же прочно обосновалась в его доме и стала играть роль хозяйки. Она даже требовала, чтобы он прописал её в своей квартире.

В августе 2022-го Юрген нашёл новую любовь и попросил украинку освободить жилплощадь. Закономерную просьбу она встретила в штыки и с каждым разом, когда незадачливый айтишник заводил этот разговор, становилась всё агрессивнее. Дошло до того, что, опасаясь буйного нрава ушлой дамочки, мужчина спал со своими детьми на диване.

Когда 5 февраля 2023 года он вновь заявил Елене, что пора, мол, и честь знать, в ответ она несколько раз ударила его ножом в присутствии домочадцев. Медпомощь была оказана слишком поздно, пострадавший умер от потери крови.

Прокуратура предъявила украинке обвинение в непредумышленном убийстве, но его могут ещё переквалифицировать на более тяжкую статью.