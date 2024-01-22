Посол РФ в Кабуле: при крушении самолета в Афганистане погибли супруги Евсюковы

Посол РФ в Кабуле Жирнов подтвердил гибель супругов из России в авиакатастрофе в Афганистане

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов выразил соболезнования родным и близким погибших, передаёт издание "Комсомольская правда".

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Известно, что двое из шести летевших на самолете Falcon 10 стали жертвами крушения. Это супруги Анатолий и Анна Евсюковы. Они отдыхали в Таиланде с середины декабря, но женщина серьезно заболела и проходила лечение в паттайской больнице.

Бизнес-джет Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс, он вёз домой россиянку, страдавшую от аллергии. Женщину сопровождал муж. Вечером, 20 января, борт, который находился в тот момент над Афганистаном, перестал выходить на связь. Причиной крушения названа техническая неисправность — во время перелета у лайнера отказали два двигателя. Воздушное судно врезалось в гору в районе Зебак.

Дипломат проинформировал, что потерпевшие находятся в Кабуле. Афганскими властями по просьбе российской стороны была проведена поисково-спасательная операция. В итоге утром, 22 января, вертолетом четверо пострадавших были отвезены сперва в административный центр провинции Бадахшан, а после из Файзабада в афганскую столицу.