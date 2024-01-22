В Москве поймали "Вову Адидаса", который призывал к захвату улицы

В Москве задержали мужчину, который призывал прохожих сколотить банду, чтобы захватить улицу

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

В столице оперативники поймали черезчур впечатлительного поклонника сериала "Слово пацана", который уговаривал людей на улице вступить в банду.

Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

Как сообщает Telegram-канал "Небожена", в Москве задержали мужчину, называвшего себя Вовой Адидасом. Задержанный внешне напоминал героя нашумевшего сериала про криминальные группировки Татарстана "Слово пацана".

Он призывал прохожих собрать банду и захватить улицу, на которой проживал. По предварительной версии, у мужчины имеются писхические отклонения.

Ранее артист Леонид Ярмольник критически высказался о звезде сериала "Слово пацана" Никите Кологривом.