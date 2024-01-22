"Мне очень жаль": Трепова* не признала свою вину на последнем слове в суде

Дарья Трепова* решила не признавать свою вину на последнем слове в суде

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дарья Трепова* выступила с последним словом в суде, передаёт издание «Московский Комсомолец».

Бывшая студентка-медик, по чьей вине погиб военкор Владлен Татарский принесла извинения потерпевшим и попросила направить дело на доследование.

Фото: https://vk.com by Трепова is licensed under https://vk.com/id26224370?z=photo26224370_457252114%2Fphoto_feed26224370

"Что бы я сейчас ни сказала, вы мне не поверите. Но все же мне очень жаль, что из-за меня вам пришлось пережить столько боли и страданий", — заявила обвиняемая.

Свою вину она так и не признала, заявив, что ей "страшно и больно осознавать, что ее руками кто-то устроил теракт". С военкором Трепова, по ее словам, близко знакома не была и вредить ему не желала.

После окончания заседания один из потерпевших сказал, что у Дарьи "есть задатки артистки", при этом он отметил, что "слова были подобраны правильно".

Напомним, что 2 апреля 2023 года Дарья Трепова, выполняя указания террористов, которые находились на Украине, пронесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой. Она вручила её военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. Через короткое время статуэтка взорвалась, в результате чего погиб военкор, а также получили ранения различной степени тяжести 52 человека, которые были в кафе.

*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга