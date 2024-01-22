"Попросил о помощи жестами": выживший после крушения российского самолета в Афганистане сам добрался до села

AI: оставшийся в живых при падении Falcon 10 в Афганистане россиянин попросил помощи у жителей села

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Телеканал Afghanistan International проинформировал, что российский самолет потерпел крушение в районе, находящемся в нескольких часах пути от административного центра провинции Бадахшан.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Renato Spilimbergo Carvalho is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Ссылаясь на рассказы свидетелей происшествия, журналисты пояснили, что пассажир самолета Falcon 10 остался в живых. Выжившему удалось добраться до села Педу района Коф Аб на севере провинции Бадахшан и попросить помощи с использованием языка жестов.

По данным Telegram-канала Mash, добраться до села Педу смог гражданин РФ Игорь Сывороткин. Он является медицинским работником и был самым молодым пассажиром на борту самолета.

Напомним, что самолет Falcon 10 разбился во время выполнения частного медицинского эвакуационного рейса из Таиланда в Москву. Воздушное судно влетело в гору Зебак. Крушение случилось из-за отказа двух двигателей.

Falcon 10 — это легкий бизнес-джет, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Он был первым в серии Falcon Jet, выпущенным в 1970 году.