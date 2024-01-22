УФСБ: при атаке на объект МО задержан местный житель

Жителя Алтайского края задержан при попытке совершить теракт в Барнауле

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Барнаула, ставший участником террористической организации, был задержан с поличным при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью на объект Министерства обороны.

Фото: http:// nac.gov.ru

Как сообщили в официальной пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю, в ноябре 2023 года было зафиксировано обращение 45-летнего жителя Сибири к представителям запрещенной в России организации с предложением о сотрудничестве. Сообщается, что этот человек выразил готовность осуществлять террористические акты, нацеленные на региональные власти и высшие должностные лица.

Мужчина был арестован, когда пытался доставить несколько бутылок, наполненных опасными коктейлями Молотова, к зданию одного из важных объектов Министерства обороны Российской Федерации. Сейчас проводится расследование уголовного дела, в рамках которого мужчине предъявлены обвинения в покушении на совершение террористического акта, согласно статьям 30 и 205 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый находится под стражей в следственном изоляторе.