Раскрыты причины пожара на терминале "Новатэк" в порту Усть-Луга

Глава района Запалатский: пожар в Усть-Луге стал следствием взрывов

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пожар в морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области стал следствием взрывов, объяснил в воскресенье глава муниципалитета Юрий Запалатский.

Фото: TG Александра Дрозденко

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что ночью загорелся газовый терминал компании "Новатэк". Он уточнил, что пострадавших нет, но не стал раскрывать причину случившегося.

"В 2:45 поступил звонок от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, что в порту Усть-Луга на предприятии "Новатэк" произошли два взрыва", — рассказал Запалатский в видеообращении по этому поводу.

Взрывы могли произойти из-за атаки беспилотников, предполагает "Фонтанка". Они, по сведениям издания, направлялись к Санкт-Петербургу, но сменили курс. По данным SHOT, перед ЧП местные жители слышали звук дронов.

Сейчас пожар локализован, горит одна цистерна. Все работники порта эвакуированы.