Раскрыты причины пожара на терминале "Новатэк" в порту Усть-Луга

Пожар в морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области стал следствием взрывов, объяснил в воскресенье глава муниципалитета Юрий Запалатский.
Ранее губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что ночью загорелся газовый терминал компании "Новатэк". Он уточнил, что пострадавших нет, но не стал раскрывать причину случившегося.
"В 2:45 поступил звонок от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, что в порту Усть-Луга на предприятии "Новатэк" произошли два взрыва", — рассказал Запалатский в видеообращении по этому поводу.
Взрывы могли произойти из-за атаки беспилотников, предполагает "Фонтанка". Они, по сведениям издания, направлялись к Санкт-Петербургу, но сменили курс. По данным SHOT, перед ЧП местные жители слышали звук дронов.
Сейчас пожар локализован, горит одна цистерна. Все работники порта эвакуированы.
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