Проточная вода разлилась в одном из домов Москвы, пострадала женщина

Горячая вода разлилась в одном из домов в Москве. Случай зафиксирован на Сельскохозяйственной улице. Авария привела получению ожогов 55-летней женщиной. Как сообщил Телеканалу "360" источник в экстренных службах, на место прибыли специальные бригады ГБУ "Автодороги", Мослифта и Москоллектора.
Пока подробности о состоянии пострадавшей не поступали. Информации о прочих деталям произошедшего нет.
Ранее в юго-восточной части столицы Российской Федерации произошло затопление в высотном дома. Вода прошла по всем 22 этажам здания.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.