Проточная вода разлилась в одном из домов Москвы, пострадала женщина

55-летняя женщина получила ожоги при протечке воды в северо-восточной части Москвы

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Горячая вода разлилась в одном из домов в Москве. Случай зафиксирован на Сельскохозяйственной улице. Авария привела получению ожогов 55-летней женщиной. Как сообщил Телеканалу "360" источник в экстренных службах, на место прибыли специальные бригады ГБУ "Автодороги", Мослифта и Москоллектора.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Пока подробности о состоянии пострадавшей не поступали. Информации о прочих деталям произошедшего нет.

Ранее в юго-восточной части столицы Российской Федерации произошло затопление в высотном дома. Вода прошла по всем 22 этажам здания.