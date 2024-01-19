На Урале вынесли приговор силовику за взятку

Бывший начальник управления по контролю за оборотом наркотиков, Иван Ергеледжи, был признан виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере. Суд в Первоуральске, Свердловская область, вынес приговор 19 января.
По обвинениям, в 2022 году Ергеледжи предложил своему знакомому, директору предприятия, прекратить проверку в связи с обвинениями в незаконной вырубке леса за полтора миллиона рублей. При этом полицейский обещал передать эту сумму в качестве взятки проверяющим. Однако, на самом деле, он намеревался завладеть деньгами. Об этом сообщает "Царьград".
При задержании, когда деньги передавались, бывшего полицейского задержали. Суд приговорил Ергеледжи к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.