На Урале вынесли приговор силовику за взятку

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков осужден за коррупцию

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывший начальник управления по контролю за оборотом наркотиков, Иван Ергеледжи, был признан виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере. Суд в Первоуральске, Свердловская область, вынес приговор 19 января.

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По обвинениям, в 2022 году Ергеледжи предложил своему знакомому, директору предприятия, прекратить проверку в связи с обвинениями в незаконной вырубке леса за полтора миллиона рублей. При этом полицейский обещал передать эту сумму в качестве взятки проверяющим. Однако, на самом деле, он намеревался завладеть деньгами. Об этом сообщает "Царьград".

При задержании, когда деньги передавались, бывшего полицейского задержали. Суд приговорил Ергеледжи к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей.