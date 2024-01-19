Все началось с сигареты: подростки убили мужчину из-за сигареты

Подросткам в Екатеринбурге вынесли приговор за жестокое избиение мужчины из-за сигареты

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 17-летнему парню и девушке, которые жестоко избили 44-летнего мужчину по причине отказа закурить. Александр Коробейников получил более 60 ударов и скончался на остановке общественного транспорта на улице Ильича в июне 2023 года.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как сообщает "Царьград", происшествие началось с простой просьбы подростков у мужчины закурить. Отказавшись, мужчина стал жертвой бесчеловечного нападения. После жестокой избиения пара оставила пострадавшего умирать на остановке, где он пролежал пять часов, не получив помощи от прохожих.

По решению суда, парень и девушка признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом группой лиц по предварительному сговору, что привело к неосторожной смерти потерпевшего.

Парень был приговорён к пяти годам лишения свободы, а девушка — к пяти годам и двум месяцам в воспитательной колонии. Родители последней обязаны выплатить 300 тысяч рублей в пользу пострадавшей стороны, а родители парня — 250 тысяч рублей.