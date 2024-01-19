Богомаз заявил о пожаре на нефтебазе в Брянской области после атаки дрона ВСУ

Украинский дрон самолетного типа был подавлен российский системой РЭБ, но при падении успел сбросить боеприпас на нефтебазу в Клинцах Брянской области. В результате загорелся резервуар. Пострадавших нет. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
К тушению пожара на нефтебазе в Клинцах привлекли 13 автоцистерн. Возгорание потушили сотрудники МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра.
Ранее Минобороны РФ подтвердило уничтожение средствами радиоэлектронной борьбы летевшего над Брянской областью украинского дрона самолетного типа.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.