Богомаз заявил о пожаре на нефтебазе в Брянской области после атаки дрона ВСУ

В Брянской области загорелась нефтебаза после атаки дрона ВСУ

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинский дрон самолетного типа был подавлен российский системой РЭБ, но при падении успел сбросить боеприпас на нефтебазу в Клинцах Брянской области. В результате загорелся резервуар. Пострадавших нет. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Фото: Getty Images

К тушению пожара на нефтебазе в Клинцах привлекли 13 автоцистерн. Возгорание потушили сотрудники МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра.

Ранее Минобороны РФ подтвердило уничтожение средствами радиоэлектронной борьбы летевшего над Брянской областью украинского дрона самолетного типа.