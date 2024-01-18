Школа в Саратове пыталась скрыть факт избиения третьеклассником учащегося первого класса

Учащийся начальной школы в Саратове получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после нападения одноклассника из третьего класса. По словам матери пострадавшего Виктории, руководство образовательного учреждения пыталось скрыть факт нападения на её сына.
Она рассказала, что третьеклассник нападал на её сына дважды в течение одного дня. Узнав о произошедшем, Виктория отвела своего сына в травматологию, консультировалась с неврологом и получила справку у педиатра. По её словам, ребёнка два дня тошнило, и он не мог встать с кровати, передаёт Телеканал "360".
Виктория отметила, что весь этот период школа не предоставила никакой информации. Только после обнародования случившегося с ней стали контактировать правоохранительные органы.
В реакции на ситуацию инспекция по делам несовершеннолетних начала допросы в школе. Женщина также сообщила о случившемся в региональное ГУ МВД, где сообщили о намерении проверить учреждение.
СК России начал проверять заведение на предмет возможной халатности со стороны персонала. По результатам мероприятий следователи решат, стоит ли возбудить уголовное дело.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.