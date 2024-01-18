Школа в Саратове пыталась скрыть факт избиения третьеклассником учащегося первого класса

В Саратове ученик третьего класса напал на первоклассника

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Учащийся начальной школы в Саратове получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после нападения одноклассника из третьего класса. По словам матери пострадавшего Виктории, руководство образовательного учреждения пыталось скрыть факт нападения на её сына.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Она рассказала, что третьеклассник нападал на её сына дважды в течение одного дня. Узнав о произошедшем, Виктория отвела своего сына в травматологию, консультировалась с неврологом и получила справку у педиатра. По её словам, ребёнка два дня тошнило, и он не мог встать с кровати, передаёт Телеканал "360".

Виктория отметила, что весь этот период школа не предоставила никакой информации. Только после обнародования случившегося с ней стали контактировать правоохранительные органы.

В реакции на ситуацию инспекция по делам несовершеннолетних начала допросы в школе. Женщина также сообщила о случившемся в региональное ГУ МВД, где сообщили о намерении проверить учреждение.

СК России начал проверять заведение на предмет возможной халатности со стороны персонала. По результатам мероприятий следователи решат, стоит ли возбудить уголовное дело.