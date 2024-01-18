Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Горячий шоколад с имбирём и корицей
Пол Уолкер был первым кандидатом на роль Супермена
Четыре вещи, которые категорически нельзя делать при запуске двигателя в сильный мороз
Певица Бритни Спирс вернулась в соцсети с обнаженным фото
Вкусный и полезный сливочно-банановый коктейль с манго
Четыре сорта петунии, которые растут без рассады
Молодым специалистам могут предоставить налоговый вычет до 500 тыс. рублей
Тюменская семья выиграла 1 миллиард рублей в лотерее: как они планируют потратить выигрыш
Вкуснейший салат со сладким картофелем, с козьим сыром и кедровыми орешками
Школа в Саратове пыталась скрыть факт избиения третьеклассником учащегося первого класса

В Саратове ученик третьего класса напал на первоклассника

1:13
Происшествия

Учащийся начальной школы в Саратове получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после нападения одноклассника из третьего класса. По словам матери пострадавшего Виктории, руководство образовательного учреждения пыталось скрыть факт нападения на её сына.

В Саратове ученик третьего класса напал на первоклассника
Фото: Фото: ГСУ СК России

Она рассказала, что третьеклассник нападал на её сына дважды в течение одного дня. Узнав о произошедшем, Виктория отвела своего сына в травматологию, консультировалась с неврологом и получила справку у педиатра. По её словам, ребёнка два дня тошнило, и он не мог встать с кровати, передаёт Телеканал "360".

Виктория отметила, что весь этот период школа не предоставила никакой информации. Только после обнародования случившегося с ней стали контактировать правоохранительные органы.

В реакции на ситуацию инспекция по делам несовершеннолетних начала допросы в школе. Женщина также сообщила о случившемся в региональное ГУ МВД, где сообщили о намерении проверить учреждение.

СК России начал проверять заведение на предмет возможной халатности со стороны персонала. По результатам мероприятий следователи решат, стоит ли возбудить уголовное дело.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так
Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так
Улитки, тля, слизняки боятся этого средства, как огня: натуральное средство без "химии" поможет победить вредителей
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Елена Вяльбе заявила, что благодарна МОК за условия участия в ОИ-2024 для российских спортсменов
Кочаны капусты вырастают по 4 кг: этому сорту нипочём непогода и вредители
В Бельгии сообщили о требовании России компенсировать заморозку активов
В Бельгии сообщили о требовании России компенсировать заморозку активов
Последние материалы
Горячий шоколад с имбирём и корицей
Пол Уолкер был первым кандидатом на роль Супермена
Четыре вещи, которые категорически нельзя делать при запуске двигателя в сильный мороз
Певица Бритни Спирс вернулась в соцсети с обнаженным фото
Вкусный и полезный сливочно-банановый коктейль с манго
В Саратове ученик третьего класса напал на первоклассника
Четыре сорта петунии, которые растут без рассады
Молодым специалистам могут предоставить налоговый вычет до 500 тыс. рублей
Тюменская семья выиграла 1 миллиард рублей в лотерее: как они планируют потратить выигрыш
Вкуснейший салат со сладким картофелем, с козьим сыром и кедровыми орешками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников