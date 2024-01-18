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В Харьковкой ВГА сообщили о регулярных обстрелах со стороны ВСУ

ВСУ обстреливают почти все подконтрольные РФ посёлки в Харькове

0:54
Происшествия

Украинские формирования обстреливают почти все подконтрольные России харьковские посёлки. Об этом РИА Новости заявили представители военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

ВСУ обстреливают почти все подконтрольные РФ посёлки в Харькове
Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Причём, в ходе обстрелов боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) активно используют беспилотные летательные аппараты, оснащённые боевыми снарядами.

"ВСУ активно применяют беспилотники с боевыми зарядами. Любой перемещающийся транспорт может оказаться под ударом. Практически каждый посёлок в Харьковской области регулярно обстреливается со стороны Украины", — добавили в Харьковской ВГА.

Кроме того, подчёркивают власти региона, у сотрудников администрации нет возможности добраться до всех подконтрольных посёлков (которых по состоянию на настоящий день 35). В них проживают около двух тысяч человек, в том числе дети.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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