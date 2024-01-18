Украинские формирования обстреливают почти все подконтрольные России харьковские посёлки. Об этом РИА Новости заявили представители военно-гражданской администрации (ВГА) региона.
Причём, в ходе обстрелов боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) активно используют беспилотные летательные аппараты, оснащённые боевыми снарядами.
"ВСУ активно применяют беспилотники с боевыми зарядами. Любой перемещающийся транспорт может оказаться под ударом. Практически каждый посёлок в Харьковской области регулярно обстреливается со стороны Украины", — добавили в Харьковской ВГА.
Кроме того, подчёркивают власти региона, у сотрудников администрации нет возможности добраться до всех подконтрольных посёлков (которых по состоянию на настоящий день 35). В них проживают около двух тысяч человек, в том числе дети.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.