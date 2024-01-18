В Турции обрушилось два дома при строительстве метро

В турецкой провинции обрушилось два дома при строительстве метро

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В турецкой провинции Умрание, находящейся под Стамбулом (Турция) обрушились два дома. Как сообщает газета Sozcu, после обрушения пострадавших нет.

Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

Причина — обвал грунта при строительстве метро Гезтепе-Умрание.

Отмечается, что несколько жилых домов, находящихся рядом, были эвакуированы три месяца назад. Основная причина эвакуации — соблюдение мер безопасности.

Ранее сообщалось о том, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов. Эпицентр землетрясения был расположен в 414 километрах к юго-западу от города Банда-Ачех на Суматре, там проживает 250 тысяч человек. Очаг находился на глубине 10 км.