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В Турции обрушилось два дома при строительстве метро

В турецкой провинции обрушилось два дома при строительстве метро

0:48
Происшествия

В турецкой провинции Умрание, находящейся под Стамбулом (Турция) обрушились два дома. Как сообщает газета Sozcu, после обрушения пострадавших нет.

В турецкой провинции обрушилось два дома при строительстве метро
Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

Причина — обвал грунта при строительстве метро Гезтепе-Умрание.

Отмечается, что несколько жилых домов, находящихся рядом, были эвакуированы три месяца назад. Основная причина эвакуации — соблюдение мер безопасности.

Ранее сообщалось о том, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов. Эпицентр землетрясения был расположен в 414 километрах к юго-западу от города Банда-Ачех на Суматре, там проживает 250 тысяч человек. Очаг находился на глубине 10 км.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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