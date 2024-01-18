Чтобы обокрасть свою фирму, менеджер переоделся в женщину

В Москве задержали менеджера, вынесшего со своей работы 18 миллионов

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

Менеджер столичной юридической фирмы задержан по подозрению в краже 18 миллионов рублей из офиса, где он работал, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Freepik

В конце прошлого года молодой человек по поручению своего руководителя положил деньги в офисный сейф. А после праздников на работу не вышел и на звонки отвечать перестал. Директор проверил — точно: ни денег, ни ключа. И обратился в полицию.

Сыщики посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что в каникулы контору посещала некая дама и залезала в сейф.

Оперативники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Хорошёвского района столицы нашли пропавшего работника. 27-летний менеджер признался, что переодевался в женское, чтобы обокрасть свою организацию.

Подозреваемого посадили под домашний арест. Похищенное у него изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Кража