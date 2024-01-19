Зимние развлечения закончились трагедией: штраф водителю

Полиция оштрафовала крымского водителя за катание на сноуборде, буксируемом автомобилем

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Саки (Крым) полиция наложила штраф на водителя, который устроил катание на сноуборде, буксируемом автомобилем. Видео с этим развлечением было опубликовано в интернете, после чего привлекло внимание правоохранительных органов.

Фото: openverse by snarkhunt is licensed under CC BY-SA 2.0

Как сообщает argumenti.ru, полицейские рассмотрели видеодоказательства и пришли к выводу, что водитель перевозил пассажира вне салона автомобиля, что является нарушением правил дорожного движения. Водителя выявили и оштрафовали. Сумма штрафа приблизительно соответствует затратам на поездку к горнолыжным склонам.

Социальные сети активно делятся фото и видео подобных зимних развлечений из разных регионов России. В некоторых случаях возможно возбуждение административных дел за нарушение правил безопасности и дорожного движения.