Таксист-мигрант из Подмосковья час не давал выйти из своего авто 17-летней пассажирке

В отношении таксиста-мигранта из Подмосковья открыто уголовное дело за то, что он час не разрешал выйти из машины 17-летней пассажирке. Об этом сообщили в подмосковном главке СК РФ.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в подмосковном городе Электросталь, а арестованный таксист — приезжий из Киргизии.
"Мигрант совершил незаконные действия в отношении 17-летней пассажирки, возвращавшейся из Ногинска в Электросталь", заблокировав двери и около часа не выпуская девушку из своего такси", — сказано в сообщении.
В СК добавили, что гражданина Киргизии задержали и проводят с ним следственные мероприятия.
В отношении мигранта открыто уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы несовершеннолетней".
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