Таксист-мигрант из Подмосковья час не давал выйти из своего авто 17-летней пассажирке

В Подмосковье задержан таксист-мигрант, который час не позволят выйти из авто 17-летней девушке

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В отношении таксиста-мигранта из Подмосковья открыто уголовное дело за то, что он час не разрешал выйти из машины 17-летней пассажирке. Об этом сообщили в подмосковном главке СК РФ.

Фото: "Yellow Taxi Cab in Motion" by Image Catalog is marked with CC0 1.0.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в подмосковном городе Электросталь, а арестованный таксист — приезжий из Киргизии.

"Мигрант совершил незаконные действия в отношении 17-летней пассажирки, возвращавшейся из Ногинска в Электросталь", заблокировав двери и около часа не выпуская девушку из своего такси", — сказано в сообщении.

В СК добавили, что гражданина Киргизии задержали и проводят с ним следственные мероприятия.

В отношении мигранта открыто уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы несовершеннолетней".