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Кто стоит за преступлениями банды подростков в Белгороде

Экс-глава криминальной полиции: в Белгороде пытаются дестабилизировать ситуацию

1:44
Происшествия

Банда подростков, которая избивала прохожих в Белгороде, возможно, имеет связи с внешними структурами, нацеленными на дестабилизацию ситуации в приграничном с Украиной регионе. Такое мнение высказал бывший начальник криминальной милиции и адвокат Евгений Харламов в интервью URA. RU.

Экс-глава криминальной полиции: в Белгороде пытаются дестабилизировать ситуацию
Фото: мвд.рф

В Белгороде действовала группа подростков, которые нападали на прохожих, снимая свои жестокие поступки на видео и публикуя их в социальных сетях. По версии следствия, основной мотивацией могла послужить национальная ненависть, как видно из оскорбительных высказываний в адрес русских на опубликованных видеокадрах.

Один из главных подозреваемых, 17-летний лидер банды, является уроженцем Харькова и получил российское гражданство в 2022 году. ФСБ вмешалась в расследование, а прокуратура проверяет легальность предоставления гражданства РФ этому члену банды.

Евгений Харламов отметил, что некоторые лица могут пытаться дестабилизировать ситуацию, возможно, с целью воздействия на обстановку в приграничном регионе.

Он также подчеркнул, что подобные преступления могут быть хулиганством или осуществлением чьих-то задумок, и необходимо тщательно расследовать возможное воздействие внешних структур.

Полковник в отставке также подчеркнул, что преступление не имеет отношения к национальной ненависти и что важно более строго проверять личности приезжающих в Россию.

"МВД и паспортно-визовая служба должны более внимательно изучать личности и биографии тех, кто стремится получить гражданство, чтобы минимизировать подобные ситуации", — добавил адвокат.

Он также подчеркнул проблему нехватки кадров в полиции, что мешает более эффективной борьбе с преступностью.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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