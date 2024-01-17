Прокуратура проверит, как несовершеннолетний мигрант, избивавший людей в Белгороде, получил гражданство РФ

Прокуратура проверит получение российского гражданства подростком, избивавшим прохожих в Белгороде

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прокуратурой Белгородской области была начата проверка законности получения российского гражданства подростком, который участвовал в избиении прохожих в Белгороде.

Фото: Andreykor. Собственная работа commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=43428183

Поводом для расследования стали видео, на которых видно, как молодые люди осыпают оскорблениями и применяют физическую силу по отношению к прохожим в Белгороде. На основании этого факта был открыт ряд уголовных дел: о покушении на убийство группой лиц, о разжигании ненависти по национальному признаку, а также хулиганстве.

Выяснилось, что к избиению жителей Белгорода непосредственно причастен 17-летний приезжий из Азербайджана. Всего по этому делу полиция арестовала пять человек, четверо из которых ещё не достигли совершеннолетия.

"Прокуратурой области инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации", — сказано на сайте ведомства.

В прокуратуре добавили, что занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося и дадут оценку действий правоохранительных органов и местных властей.