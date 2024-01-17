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В США ребёнку по ошибке достались конфеты с наркотиком

В США мать по ошибку купила ребёнку конфеты с наркотиком

1:02
Происшествия

Женщина по ошибке купила шестилетнему сыну конфеты, которые содержали наркотические средства. Как информирует WSOC-TV, инцидент случился Форт-Милле, американском штате Южная Каролина.

В США мать по ошибку купила ребёнку конфеты с наркотиком
Фото: Openverse by roolrool is licensed under CC BY 2.0

Как заявляет мать ребёнка, сын протянул ей пакет с леденцами и попросил купить, когда они стояли перед кассой в магазине. Тогда она, не глядя, передала пакет кассиру, после чего оплатила его.

Однако довольно скоро ребёнок стал странно себя вести и жаловаться на необычные ощущения. Неладное заподозрил супруг женщины. Он взглянул на этикетку и обнаружил, что в леденцах содержится так называемая Delta-9 — каннабиноид тетрагидроканнабинол, который считается наркотиком. Данное вещество запрещено в РФ и многих других странах, но легализовано в некоторых американских штатах.

"Я была в ужасе. Я думала, что погубила ребёнка", — рассказала женщина.

В итоге сына пришлось отвезти в больницу, где он провёл шесть часов под присмотром врачей.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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