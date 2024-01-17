Школьница из Москвы пригрозила учительнице, вытащив скальпель

В одной из школ Москвы девятиклассница напала на учителя и одноклассницу

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Девятиклассница напала на свою одноклассницу, а затем пригрозила учительнице. Первую агрессивная девочка пыталась задушить. А второй она угрожала скальпелем. Инцидент предотвращён сотрудниками школы № 867 в Москве.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Руководитель учреждения Николай Ложечкин сообщил, что девочка набросилась на одноклассницу. После того, как позвали на помощь учителя, девятиклассница вытащила скальпель и пригрозила им педагогу.

Никто не пострадал из-за случившегося. Школьнице была вызвана скорая. Как сообщил директор учреждения, ранее с агрессивной девочкой уже проводилась работа психологами, передаёт Телеканал "360".

"Администрация школы находится на связи с родителями девятиклассницы, которая начала конфликт", — подчеркнул Ложечкин.