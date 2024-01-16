В Москве таксист заблокировал путь машине с инвалидом и требовал открыть дверь

В Москве мужчина напал на автомобиль с инвалидным знаком, потребовав открыть дверь. После этого он кинул бутылку на лобовое стекло, рассказала Телеканалу "360" пострадавшая.
Женщина объяснила, что она двигалась по главной дороге, а таксист ехал по периферии с высокой скоростью. Она предупредила его сигналом, чтобы замедлил ход. Однако злоумышленник опередил её и блокировал ей путь. Он вышел из машины и начал выкрикивать угрожающие слова. После этого кинул бутылку на лобое стекло автомобиля пострадавшей.
Он не остановился, несмотря на то, что в машине находилась пожилая 88-летняя женщина. Нарушитель порядка был задержан.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.