В Москве таксист заблокировал путь машине с инвалидом и требовал открыть дверь

В Москве мужчина бросил бутылку на лобовое стекло автомобиля с инвалидным знаком

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве мужчина напал на автомобиль с инвалидным знаком, потребовав открыть дверь. После этого он кинул бутылку на лобовое стекло, рассказала Телеканалу "360" пострадавшая.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Женщина объяснила, что она двигалась по главной дороге, а таксист ехал по периферии с высокой скоростью. Она предупредила его сигналом, чтобы замедлил ход. Однако злоумышленник опередил её и блокировал ей путь. Он вышел из машины и начал выкрикивать угрожающие слова. После этого кинул бутылку на лобое стекло автомобиля пострадавшей.

Он не остановился, несмотря на то, что в машине находилась пожилая 88-летняя женщина. Нарушитель порядка был задержан.