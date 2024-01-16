Мама участницы "Фабрики звезд-6", родившей в кафе, раскрыла подробности о состоянии дочери и ребенка

На новогодних каникулах экс-участница "Фабрики звезд-6" 36-летняя Арина Рыженкова родила в столичном кафе, выходя из женского туалета в зал заведения с младенцем на руках. Персонал вызвал скорую помощь, и позднее стало известно, что Арина также заразилась коронавирусом и была госпитализирована.
Сегодня появились первые подробности о состоянии Рыженковой и её ребенка. Мама звезды "Фабрики звезд" в беседе с kp. ru заверила, что с обоими все в порядке, и Арина родила здорового мальчика. Она пояснила, что роды начались немного раньше, но ребенок был доношенным. Роды прошли успешно, и Арина с сыном находятся в хорошем состоянии.
Напомним, что после участия в проекте "Фабрика звезд" Арина Рыженкова предпочла не развивать свою популярность и долгое время оставалась в тени.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.