Мама участницы "Фабрики звезд-6", родившей в кафе, раскрыла подробности о состоянии дочери и ребенка

Мама звезды "Фабрики звезд", родившей в столичном кафе, раскрыла подробности о состоянии дочери и ребенка

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На новогодних каникулах экс-участница "Фабрики звезд-6" 36-летняя Арина Рыженкова родила в столичном кафе, выходя из женского туалета в зал заведения с младенцем на руках. Персонал вызвал скорую помощь, и позднее стало известно, что Арина также заразилась коронавирусом и была госпитализирована.

Фото: Фото: фан-клуб «Фабрики звезд» во Вконтакте by Арина Рыженкова

Сегодня появились первые подробности о состоянии Рыженковой и её ребенка. Мама звезды "Фабрики звезд" в беседе с kp. ru заверила, что с обоими все в порядке, и Арина родила здорового мальчика. Она пояснила, что роды начались немного раньше, но ребенок был доношенным. Роды прошли успешно, и Арина с сыном находятся в хорошем состоянии.

Напомним, что после участия в проекте "Фабрика звезд" Арина Рыженкова предпочла не развивать свою популярность и долгое время оставалась в тени.

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