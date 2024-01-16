48-летнего миллиардера Годунова накрыло лавиной

Миллиардер Годунов погиб в Хибинах

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Петербургский предприниматель Андрей Годунов погиб в Мурманской области 8 января, сообщили во вторник СМИ со ссылкой на региональное управление СК.

Фото: YT NBCom Group

Тело 48-летнего мужчины нашли вместе с другими погибшими участниками похода в составе незарегистрированной туристской группы рядом с ущельем Рамзай на горе Петрелиус в Хибинах.

Компания бизнесменов из Санкт-Петербурга прибыла в Хибины 5 января, чтобы покататься на снегоходах. Спустя несколько дней непогода вызвала сход лавины, и туристы попали под завалы.

Годунов был основателем и совладельцем NBCOM Group, специализирующейся на продаже и обслуживании техники Apple. Входящая в группу компаний сеть iPort ("Портативная техника") — один из крупнейших российских реселлеров Apple — насчитывает 27 магазинов и сервисных центров в разных регионах. Состояние погибшего оценивается в 3,5 миллиарда рублей.