В российском лицее во время занятий с потолка, из розеток и ламп полился кипяток

В Орле затопило кипятком школьный кабинет во время урока

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прямо во время урока в лицее № 40 в городе Орле класс начало затапливать кипящей водой. Под гидроудар из-за коммунальной аварии попали также два соседних детских сада и 47 многоквартирных домов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Фото: vashgorod.ru

По словам родителей учащихся лицея № 40, кипяток начал хлестать из розеток и расположенных на потолке ламп. Школьный кабинет тут же превратился в парную. Клубы пара начали валить в коридор. Детей сразу вывели из класса и отпустили по домам. К счастью, никто не пострадал.

В мэрии Орла отметили, что коммунальная авария задела два квартала. Люди не пострадали. Аварию смогли устранить оперативно.

Причиной аварии стало повреждение высоковольтного кабеля. Из-за этого произошло отключение двух котельных, а потом – скачок давления и гидроудар.

В настоящий момент отопление в детских садах и почти во всех жилых домах восстановлено.