После лечения зубов жительнице Ростовской области понадобилась помощь психиатра

Жительнице Ростовской области потребовалась помощь психиатра после лечения зубов

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После посещения стоматолога жительнице Ростовской области пришлось обратиться к психиатру из-за недовольства качеством установки зубных протезов. Пациентка утверждает, что ее жалобы на неудовлетворительную высоту зубов были проигнорированы.

Фото: Freepik

После болезненной процедуры у нее возникли панические атаки и проблемы со сном, что вынудило обратиться за помощью к психиатру. Врачи согласились переделать протезы, но пациентка, требуя возврата денег, обратилась в суд.

В итоге она взыскала 280 тысяч рублей, с чем суд согласился, сообщает mkset.ru.