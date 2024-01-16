После лечения зубов жительнице Ростовской области понадобилась помощь психиатра

После посещения стоматолога жительнице Ростовской области пришлось обратиться к психиатру из-за недовольства качеством установки зубных протезов. Пациентка утверждает, что ее жалобы на неудовлетворительную высоту зубов были проигнорированы.
После болезненной процедуры у нее возникли панические атаки и проблемы со сном, что вынудило обратиться за помощью к психиатру. Врачи согласились переделать протезы, но пациентка, требуя возврата денег, обратилась в суд.
В итоге она взыскала 280 тысяч рублей, с чем суд согласился, сообщает mkset.ru.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.