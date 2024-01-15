Девушка из Ростовской области попала к психиатру после посещения стоматолога

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Ростовской области вынуждена была обратиться к психиатру после посещения стоматолога. Пациентке не понравилось качество установки зубных протезов, что негативно сказалось на ее психологическом состоянии. Она утверждает, что неоднократно выражала врачу свои нарекания по поводу высоты зубов, но ее замечания были проигнорированы.

Фото: Изображение пресс-службы клиники

"Врач провела одну болезненную процедуру, после которой у меня нарушился нормальный сон. У меня начались панические атаки, и давление стало постоянно подниматься", — говорится в сообщении издания, ссылающегося на слова пациентки.

Отмечается, что женщина в конечном итоге обратилась к психиатру, и врачи согласились снять протезы и внести изменения. Однако она настаивала на возврате денег и, получив отказ, обратилась в суд, сообщает rostovgazeta.ru.

Итоговая сумма иска составила 280 тысяч рублей, но пациентка не удовлетворилась этой суммой и подала апелляцию. Решение суда в итоге осталось в силе.