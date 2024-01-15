Опубликовано фото подбитого над Азовским море самолета Ил-22

Российский журналист, военный корреспондент Юрий Котёнок опубликовал фото самолета Ил-22, подбитого над Азовским морем. Снимок размещен в его Telegram-канале.
По его словам, воздушное судно совершило аварийную посадку в Анапе. На снимке запечатлен хвост Ил-22.
"Посадить самолет в таком состоянии — это однозначно подвиг", — написал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают данными информацией о том, чтобы какие-либо российские самолеты были сбиты украинскими силами. Представитель главы государства призвал обратиться за этой информацией в Министерство обороны, поскольку тема касается хода специальной военной операции на Украине.
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