В результате подтопления шахты есть один погибший

Как сообщает республиканское управление МЧС РФ, из-за грунтовых вод в Коми частично затоплена шахта "Заполярная", один шахтёр пропал, его ищут.
На шахте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное подтопление горной выработки на глубине 600 метров. На место ЧП выехали работники горноспасательной бригады и медики.
"Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работало 3 человека, 1 пострадал, проводятся поисковые работы 1 человека", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб.
Шахта "Заполярная" работает с 1949 года. Как считают эксперты, запасов угля на благоприятных по условиям залегания участках шахтного поля хватит ещё примерно на 20-25 лет.
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