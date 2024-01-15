В результате подтопления шахты есть один погибший

В результате прорыва подземных вод шахту "Заполярная" затопило

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как сообщает республиканское управление МЧС РФ, из-за грунтовых вод в Коми частично затоплена шахта "Заполярная", один шахтёр пропал, его ищут.

Фото: мчс по Кемеровской области

На шахте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное подтопление горной выработки на глубине 600 метров. На место ЧП выехали работники горноспасательной бригады и медики.

"Всего в шахте находится смена из 60 человек, на аварийном участке работало 3 человека, 1 пострадал, проводятся поисковые работы 1 человека", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб.

Шахта "Заполярная" работает с 1949 года. Как считают эксперты, запасов угля на благоприятных по условиям залегания участках шахтного поля хватит ещё примерно на 20-25 лет.