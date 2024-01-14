Ритуальщики в Сургуте своими действиями вызвали ужас в глазах людей

Работники похоронной организации в Сургуте протащили труп по асфальту

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Действия работников похоронной компании в Сургуте вызвали реакцию прохожих. Ритуальщики тащили по асфальту труп человека. Местом происшествия стал двор ЖК "Возрождение". Появилась соответствующая видеозапись.

На кадрах работники похоронного предприятия тащат труп, который был упакован в пластиковый мешок, игнорируя камеры видеонаблюдения и прохожих вокруг. Умершего начали нести на руках только после того, как прохожие сделали замечания.

Источник Телеканал "360" сообщил, что в жилом комплексе, где произошёл этот инцидент, имеются больше 2000 квартир. Рядом находится музей "Россия — моя история".

"Хорошо, что лифт работал, а то выбросили бы из окна, так же легче нести", — передал источник.