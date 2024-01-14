Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гороскоп на 15 января для всех знаков Зодиака
Необычное применение микроволновки: восстановим разделочную доску, скотч и пряности
Ветеринар Моррисон рассказал, что может сниться кошкам
Опытные водители рассказали как не засыпать в долгой дороге
День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником
Прогноз-таро на 15 января для всех знаков Зодиака
Российская туристка поделилась впечатлениями о бедности в кубинских супермаркетах
Автоэксперты назвали худшие автомобили, от которых надо избавляться
Вкусный завтрак или ужин из яиц, колбасы и сыра: готовится буквально 5 минут
Ритуальщики в Сургуте своими действиями вызвали ужас в глазах людей

Работники похоронной организации в Сургуте протащили труп по асфальту

0:48
Происшествия

Действия работников похоронной компании в Сургуте вызвали реакцию прохожих. Ритуальщики тащили по асфальту труп человека. Местом происшествия стал двор ЖК "Возрождение". Появилась соответствующая видеозапись.

На кадрах работники похоронного предприятия тащат труп, который был упакован в пластиковый мешок, игнорируя камеры видеонаблюдения и прохожих вокруг. Умершего начали нести на руках только после того, как прохожие сделали замечания.

Источник Телеканал "360" сообщил, что в жилом комплексе, где произошёл этот инцидент, имеются больше 2000 квартир. Рядом находится музей "Россия — моя история".

"Хорошо, что лифт работал, а то выбросили бы из окна, так же легче нести", — передал источник.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно о непростом состоянии Лолиты из-за бойкота в России

Участник шоу "Суперстар" Феликс Царикати поделился своими впечатлениями от состояния Лолиты после скандала на "голой" вечеринке.

Певец Царикати сообщил о непростом состоянии Лолиты из-за бойкота в России
Россия чаще стала использовать "летающие радары", чтобы найти оставшиеся истребители ВСУ
"Летающие радары" найдут оставшиеся истребители ВСУ
Ширвиндт призвал "недовырезанных из эфира звёзд" покаяться за новогодние огоньки
Эти ингредиенты, добавляемые в лунки картофеля при посадке, повышают урожайность: садоводы назвали их
Первый нокдаун: МиГ-31К на Украине разбили последние военные заводы Дмитрий Плотников Спектакль "Не все коту масленица" полон мистических совпадений Анжела Якубовская Черноморский флот России: горькие уроки прошлых войн и перспективы развития Виктор Пахомов
Аппетитные "конвертики" с сыром и яйцом на завтрак: готовятся за считанные минуты и съедаются быстро
Мы выбрасываем это, а зря: данный отход очень полезен для подкормки растений — клад полезных элементов
Ширвиндт о покаянии артистов после вечеринки Ивлеевой: "Напомнило процессы 30-х, 40-х годов"
Ширвиндт о покаянии артистов после вечеринки Ивлеевой: "Напомнило процессы 30-х, 40-х годов"
Последние материалы
Случилось удивительное: Галкин* наказан за приделами РФ. Почему отличился Дубай?
Опытные водители рассказали как не засыпать в долгой дороге
Ветеринар Моррисон рассказал, что может сниться кошкам
День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником
Прогноз-таро на 15 января для всех знаков Зодиака
Российская туристка поделилась впечатлениями о бедности в кубинских супермаркетах
Автоэксперты назвали худшие автомобили, от которых надо избавляться
Вкусный завтрак или ужин из яиц, колбасы и сыра: готовится буквально 5 минут
Орхидею можно заставить цвести без остановки
Стало известно, какой образ жизни был у мегалодона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников