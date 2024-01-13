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Жена с ужасом обнаружила, что ее муж пытается вылечить запор, вставляя банку с клеем в задний проход

1:21
Происшествия

Врачи из Токио сообщили о необычном случае, когда пожилой мужчина, страдающий болезнью Паркинсона, предпринял неудачную попытку лечения запора, вставив в свой прямой кишечник конусообразную банку с клеем, сообщает Mirror.

Жена с ужасом обнаружила, что ее муж пытается вылечить запор, вставляя банку с клеем в задний проход
Фото: commons.wikimedia. org by Дар Ветер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Жена обнаружила своего мужа в полубессознательном состоянии, «тонущим в ванне», после того, как он попытался засунуть тюбик клея в задний проход. Врачи, заметившие этот необычный случай, предположили, что мужчина, сталкиваясь с проблемой запора, использовал нестандартные методы, вставляя банку с клеем в прямую кишку — такое поведение было замечено и ранее у пациента.

Пациента, 73-летнего мужчину с болезнью Паркинсона, экстренно госпитализировали в Токио после того, как его жена заметила его измененное состояние сознания. Внутри него медики обнаружили контейнер с клеем, размеры которого составляли 35x35x120 мм, согласно результатам КТ.

Лечащие врачи, проводившие анализ, отметили, что, основываясь на подробном анамнезе, мужчина имел привычку вставлять различные предметы в прямой кишечник как средство от запоров. Они заключили, что данное явление является крайне редким случаем преднамеренного введения пластикового контейнера с клеем для лечения запора.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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