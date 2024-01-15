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В Ижевске суд продлил арест местному жителю, готовившему теракт против ВПК

Мужчине, готовившему теракт в Ижевске, продлили срок ареста

1:54
Происшествия

Суд в Ижевске продлил срок ареста местному жителю, который задумывал теракт против руководителя оборонного предприятия. Это решение было принято после того, как мужчине предъявили обвинения в участии в террористической организации и попытке осуществить террористический акт. Информацию об этом распространила объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Мужчине, готовившему теракт в Ижевске, продлили срок ареста
Фото: Нейросеть Шедеврум

Напомним, что 33-летнего подсудимого обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, и покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).

В октябре 2023 года мужчина присоединился к одному из военизированных объединений в Украине, а в период с октября по середину ноября он, сговариваясь с неизвестным лицом, планировал взрыв технологического комплекса главного конструктора на одном из заводов в Ижевске, который занимается производством беспилотных летательных аппаратов.

Обвиняемый регулярно посещал место жительства конструктора, изучал условия для проведения взрыва и закупал компоненты для создания взрывного устройства. Планы нарушения закона были предотвращены сотрудниками Управления Федеральной службы Безопасности по Удмуртской Республике, сообщает udm-info.ru.

В ноябре суд решением выбрал для обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Сегодня, 12 января, суд продлил данную меру до 16 марта 2024 года. Расследование уголовного дела продолжается, а подсудимому грозит до 20 лет лишения свободы за совершение преступления.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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