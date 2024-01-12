"Была, да сплыла": мать похитила ребенка из больницы и пропала

В Чите мать самовольно забрала двухлетнего сына из больницы и исчезла. Ранее ребенка изъяли из семьи.
По сведениям источника, женщина злоупотребляет алкогольными напитками и не уделяет должного внимания воспитанию мальчика. В результате этого правоохранительные органы привлекли её к административной ответственности, а органы опеки поместили малыша в больницу, сообщает argumenti.ru.
В настоящее время полиция осуществляет поиск местной жительницы и её сына.
Ученые из Китая разработали супрамолекулярный клей, способный эффективно скреплять поверхности даже при экстремальных температурах.