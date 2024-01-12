"Была, да сплыла": мать похитила ребенка из больницы и пропала

Мать из Читы похитила двухлетнего ребенка из больницы и пропала

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Чите мать самовольно забрала двухлетнего сына из больницы и исчезла. Ранее ребенка изъяли из семьи.

Фото: openverse "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

По сведениям источника, женщина злоупотребляет алкогольными напитками и не уделяет должного внимания воспитанию мальчика. В результате этого правоохранительные органы привлекли её к административной ответственности, а органы опеки поместили малыша в больницу, сообщает argumenti.ru.

В настоящее время полиция осуществляет поиск местной жительницы и её сына.