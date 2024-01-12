В Тюменской больнице скончался грудничок: мама обвиняет медперсонал

Трагедия развернулась в декабре 2023 года в Тюмени, когда 10-месячный младенец скончался в местной больнице. По словам матери ребенка, причиной смерти стало некачественное предоставление медицинской помощи.
Информация об этом поступила из телеграм-канала Следственного комитета Российской Федерации. Местные следователи уже приступили к проведению процессуальной проверки. Руководитель регионального Следственного управления Александр Кубляков обязан предоставить отчет о ходе расследования, сообщает Megatyumen.ru.
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