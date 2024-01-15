В Краснодарском крае СКР возбудил дело о незаконном удержании человека в больнице

Следственный отдел, основываясь на информации, поступившей от прокуратуры, возбудил уголовное дело в отношении медицинской сестры и санитарки медицинского учреждения, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
В районную больницу станицы Полтавской 6 января доставили 76-летнего пенсионера, который был госпитализирован в тот же день для получения медицинской помощи. 8 января медицинская сестра и санитарка заметили, что пациент перемещается по территории отделения. В ответ на это они решили привязать мужчину к кровати. О случившемся родственникам пенсионера сообщил сосед в палате.
В ходе расследования уголовного дела выясняются обстоятельства произошедшего, а также осуществляется сбор и фиксация доказательств, сообщает BFM Кубань.
Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.