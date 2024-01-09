Ранее губернатор сообщил, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле, в результате возникло возгорание, позже оно было ликвидировано..
"В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались", - написал губернатор.
К месту происшествия были направлены сотрудники региональных экстренных служб. Клычков заявил, что ситуация находится под контролем.
Чиновник призвал горожан не паниковать и доверять только официальным источникам информации.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.