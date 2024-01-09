Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на объекты ТЭК в Орловской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ранее губернатор сообщил, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле, в результате возникло возгорание, позже оно было ликвидировано..

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

"В ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетический комплекса Орловской области пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались", - написал губернатор.

К месту происшествия были направлены сотрудники региональных экстренных служб. Клычков заявил, что ситуация находится под контролем.

Чиновник призвал горожан не паниковать и доверять только официальным источникам информации.