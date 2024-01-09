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В Москве драка между отцом и сыном закончилась падением с балкона

0:59
Происшествия

В ходе потасовки в Москве отец и сын случайно вывалились с балкона, сообщает Telegram-канал SHOT. Конфликт между мужчинами, начавшийся в квартире, перерос в драку на балконе, что привело к их падению с второго этажа.

В Москве драка между отцом и сыном закончилась падением с балкона
Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Инцидент произошел на бульваре Генерала Карбышева. В результате трагического происшествия 57-летний отец скончался. 32-летнего сына госпитализировали с повреждением шейного отдела позвоночника и ушибами локтей.

Как утверждает канал, в феврале прошлого года между мужчинами уже произошел крупный конфликт, который привел к возбуждению уголовного дела по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" в связи с избиением сыном отца. Ранее сын был многократно судим. В частности, за причинение легкого вреда здоровью, кражу и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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