В Москве драка между отцом и сыном закончилась падением с балкона

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ходе потасовки в Москве отец и сын случайно вывалились с балкона, сообщает Telegram-канал SHOT. Конфликт между мужчинами, начавшийся в квартире, перерос в драку на балконе, что привело к их падению с второго этажа.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Инцидент произошел на бульваре Генерала Карбышева. В результате трагического происшествия 57-летний отец скончался. 32-летнего сына госпитализировали с повреждением шейного отдела позвоночника и ушибами локтей.

Как утверждает канал, в феврале прошлого года между мужчинами уже произошел крупный конфликт, который привел к возбуждению уголовного дела по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" в связи с избиением сыном отца. Ранее сын был многократно судим. В частности, за причинение легкого вреда здоровью, кражу и управление транспортным средством в состоянии опьянения.