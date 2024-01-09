Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Увеличение социальных пенсий россиян: индексация с 1 апреля
За новогодние каникулы пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга увеличился на 17%
В разгар холодов французские энергетики объявят забастовку
Сова обосновала свой дом возле больницы в Красноярске: поиски пищи в городе
Турпоток россиян на Шри-Ланку вырос более чем в два раза за 2023 год
Специалисты назвали, каким способом кошка показывает, что любит хозяина
В Подмосковье 10 человек лишили российского гражданства за сбыт наркотиков
Доллар на Мосбирже подешевел до 90 рублей
Путин поручил национализировать завод, оставивший Климовск без тепла

Появилось видео ДТП с поэтом Рубинштейном

0:44
Происшествия » Человеческий фактор

Виновник ДТП, в котором 8 января сильно пострадал известный поэт Лев Рубинштейн, — водитель Volkswagen, следует из видео с камер наружного наблюдения, опубликованного Дептрансом Москвы во вторник.

Появилось видео ДТП с поэтом Рубинштейном
Фото: РИА Новости

На кадрах ролика хорошо видно, что лихач не затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом на улице Образцова, которую пересекал пострадавший.

По данным департамента, на счету автовладельца 19 эпизодов нарушений ПДД за последние 12 месяцев. Его разыскивают.

76-летний литератор остаётся в НИИ им. Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии, ему сделана операция.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу

Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.

Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Простой торт "Прага" полюбит вся семья
Гениально простой торт без выпечки станет любимой вкуснятиной к чаю
Делайте это, чтобы автомобильный аккумулятор работал исправно
Агата Муцениеце приняла важное решение, касающееся личной жизни и детей
Автомобиль под управлением ИИ: человек теряет самого себя Ярас Валюкенас ElitLife: вынужденная остаться в РФ элита планирует скупать Кубань и Крым Олег Володин Ржавый флот Его Величества. Как идут ко дну ВМС Британии Дмитрий Плотников
Сбежавшая из страны Ксения Раппопорт продолжает наживаться на россиянах
Аппетитный ужин из капусты и фарша в духовке: без жарки и хлопот
Можно ли заправлять автомобиль с другой стороны
Можно ли заправлять автомобиль с другой стороны
Последние материалы
Цены на новостройки в 2024 году вырастут до 7%
3 лучших фильма с запутанными сюжетными поворотами
В Тюмени избит участник СВО
Назван лучший вид тренировок для сжигания жира
Психолог рассказала, как побороть зависимость от чужого мнения: начать доверять самому себе
Рядом с вишней лучше не сажать ряд растений
Метеорологи: наступивший год станет самым жарким за всю историю человечества
Unity сокращает свой персонал: более 1800 сотрудников покинули компанию
Семейный психолог рассказала, почему молодые люди всё чаще выбирают одиночество вместо отношений
В России начнётся выпуск дронов всех типов для Вооруженных сил
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников