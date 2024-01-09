Появилось видео ДТП с поэтом Рубинштейном

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Виновник ДТП, в котором 8 января сильно пострадал известный поэт Лев Рубинштейн, — водитель Volkswagen, следует из видео с камер наружного наблюдения, опубликованного Дептрансом Москвы во вторник.

Фото: РИА Новости

На кадрах ролика хорошо видно, что лихач не затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом на улице Образцова, которую пересекал пострадавший.

По данным департамента, на счету автовладельца 19 эпизодов нарушений ПДД за последние 12 месяцев. Его разыскивают.

76-летний литератор остаётся в НИИ им. Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии, ему сделана операция.