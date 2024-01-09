Работника Росреестра в Пскове уволили за наличие вида на жительство в Эстонии

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники УФСБ России по Псковской области выявили нарушение в штате регионального управления Росреестра. Один из сотрудников, обладающий видом на жительство в Эстонии и имеющий допуск к государственной тайне, посещал страны Евросоюза без уведомления работодателя. Инцидент привел к его увольнению с федеральной государственной службы, как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

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По официальной информации, выяснилось, что государственный гражданский служащий, обладающий допуском к сведениям, считающимся государственной тайной, получил вид на жительство в Эстонии без соответствующего уведомления управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области и своего работодателя. Кроме того, он посещал страны Евросоюза, не предупредив об этом своего работодателя.

Согласно пресс-службе, нарушителю был наложен судебный штраф в соответствии со статьей 330.2 Уголовного кодекса Российской Федерации за неисполнение обязанности по уведомлению о наличии у гражданина России гражданства (подданства) иностранного государства, а также вид на жительство или другого действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве.

В связи с прекращением допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, сообщается, что сотрудник был уволен с федеральной государственной гражданской службы.