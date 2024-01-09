Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Поляев назвал лучшие способы сбросить вес после праздников
Военный эксперт Костикин: сейчас идет речь о подготовке к заключению перемирия
Доллар на Мосбирже опустился ниже отметки в 90 рублей
Депутат Разворотнева: регионы освоили только 6% средств на ремонт в сфере ЖКХ
Учёные точно вычислили изменения размеров Земли
Туристы провели ночь в Пулково из-за задержки рейса Air Serbia 9 января
Автоэксперт Трошанов назвал главное правило езды в снегопад
Зубная щетка и пароль: семь вещей, которыми лучше не делиться со своей второй половинкой
Зурабишвили объявила Россию единственным врагом Грузии

Работника Росреестра в Пскове уволили за наличие вида на жительство в Эстонии

1:30
Происшествия

Сотрудники УФСБ России по Псковской области выявили нарушение в штате регионального управления Росреестра. Один из сотрудников, обладающий видом на жительство в Эстонии и имеющий допуск к государственной тайне, посещал страны Евросоюза без уведомления работодателя. Инцидент привел к его увольнению с федеральной государственной службы, как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Работника Росреестра в Пскове уволили за наличие вида на жительство в Эстонии
Фото: Openverse by heikkisiltala is licensed under CC BY 2.0.

По официальной информации, выяснилось, что государственный гражданский служащий, обладающий допуском к сведениям, считающимся государственной тайной, получил вид на жительство в Эстонии без соответствующего уведомления управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области и своего работодателя. Кроме того, он посещал страны Евросоюза, не предупредив об этом своего работодателя.

Согласно пресс-службе, нарушителю был наложен судебный штраф в соответствии со статьей 330.2 Уголовного кодекса Российской Федерации за неисполнение обязанности по уведомлению о наличии у гражданина России гражданства (подданства) иностранного государства, а также вид на жительство или другого действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве.

В связи с прекращением допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, сообщается, что сотрудник был уволен с федеральной государственной гражданской службы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу

Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.

Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Простой торт "Прага" полюбит вся семья
Гениально простой торт без выпечки станет любимой вкуснятиной к чаю
Делайте это, чтобы автомобильный аккумулятор работал исправно
Аппетитный ужин из капусты и фарша в духовке: без жарки и хлопот
Талибы* и США встречают новый 2024 год за столом переговоров в Дохе  Александр Трубин "Майдан" в Германии. К чему ведёт заискивание Берлина перед Вашингтоном Дмитрий Плотников Автомобиль под управлением ИИ: человек теряет самого себя Ярас Валюкенас
Можно ли заправлять автомобиль с другой стороны
Витаминный салат из свеклы и солёных огурцов: объеденье за копейки
Сбежавшая из страны Ксения Раппопорт продолжает наживаться на россиянах
Сбежавшая из страны Ксения Раппопорт продолжает наживаться на россиянах
Последние материалы
Врач Поляев назвал лучшие способы сбросить вес после праздников
"Бест Вей": иски к кооперативу в уголовном деле не обнаружены
Талибы* и США встречают новый 2024 год за столом переговоров в Дохе 
Военный эксперт Костикин: сейчас идет речь о подготовке к заключению перемирия
Доллар на Мосбирже опустился ниже отметки в 90 рублей
Работника Росреестра в Пскове уволили за наличие вида на жительство в Эстонии
Депутат Разворотнева: регионы освоили только 6% средств на ремонт в сфере ЖКХ
Учёные точно вычислили изменения размеров Земли
Туристы провели ночь в Пулково из-за задержки рейса Air Serbia 9 января
Автоэксперт Трошанов назвал главное правило езды в снегопад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников