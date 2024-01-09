Раскрыты подробности о травмах сбитого машиной поэта Рубинштейна

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Известный российский поэт Лев Рубинштейн в тяжёлом состоянии после операции в НИИ им. Склифосовского, сообщила во вторник дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника.

Фото: Story.ru

Накануне знакомые литератора сообщили, что его сбила машина. С многочисленными травмами он был госпитализирован.

По словам поэта и журналиста Игоря Иртеньева, 76-летнему Рубинштейну провели экстренную операцию и погрузили в медикаментозный сон. Других подрожностей он не раскрывал.

По данным "Известий", у пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, ушибы и переломы; состояние усугубляется отёком мозга.

Один из основоположников и лидеров московского концептуализма, Лев Рубинштейн всегда занимал активную гражданскую позицию. Он выступал против войны в Чечне, СВО, в поддержку Pussy Riot, участвовал в протестах 2012 года.