Известный российский поэт Лев Рубинштейн в тяжёлом состоянии после операции в НИИ им. Склифосовского, сообщила во вторник дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника.
Накануне знакомые литератора сообщили, что его сбила машина. С многочисленными травмами он был госпитализирован.
По словам поэта и журналиста Игоря Иртеньева, 76-летнему Рубинштейну провели экстренную операцию и погрузили в медикаментозный сон. Других подрожностей он не раскрывал.
По данным "Известий", у пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, ушибы и переломы; состояние усугубляется отёком мозга.
Один из основоположников и лидеров московского концептуализма, Лев Рубинштейн всегда занимал активную гражданскую позицию. Он выступал против войны в Чечне, СВО, в поддержку Pussy Riot, участвовал в протестах 2012 года.
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