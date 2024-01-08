Землетрясение мощностью 6,9 баллов случилось в Индонезии

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В Индонезии произошло землетрясение 5,9 баллов. Соответствующую информацию опубликовал ТАСС, ссылаясь на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Фото: openverse by martinluff is licensed under CC BY-SA 2.0.

Отмечается, что эпицентр землетрясения был в 414 километрах к юго-западу от населённого пункта Банда-Ачех на Суматре. Там живёт 250 тысяч человек.

Очаг располагался на глубине 10 км. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось о том, что Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о том, что в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр толчков расположен в 62 км северо-западнее города Адыяман. В городе проживает проживает около 223 тыс. человек.