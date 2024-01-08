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Землетрясение мощностью 6,9 баллов случилось в Индонезии

0:59
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение 5,9 баллов. Соответствующую информацию опубликовал ТАСС, ссылаясь на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение мощностью 6,9 баллов случилось в Индонезии
Фото: openverse by martinluff is licensed under CC BY-SA 2.0.

Отмечается, что эпицентр землетрясения был в 414 километрах к юго-западу от населённого пункта Банда-Ачех на Суматре. Там живёт 250 тысяч человек.

Очаг располагался на глубине 10 км. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось о том, что Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о том, что в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр толчков расположен в 62 км северо-западнее города Адыяман. В городе проживает проживает около 223 тыс. человек.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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