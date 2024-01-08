В Индонезии произошло землетрясение 5,9 баллов. Соответствующую информацию опубликовал ТАСС, ссылаясь на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр землетрясения был в 414 километрах к юго-западу от населённого пункта Банда-Ачех на Суматре. Там живёт 250 тысяч человек.
Очаг располагался на глубине 10 км. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось о том, что Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о том, что в Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр толчков расположен в 62 км северо-западнее города Адыяман. В городе проживает проживает около 223 тыс. человек.
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