93-летняя бабушка устроила пожар в городе, покурив сигарету

В городе Ангарске Иркутской области 93-летняя женщина, курившая в своей квартире, вызвала пожар, который привел к серьезным последствиям. Спасатели из ГУ МЧС РФ сообщили, что огонь вспыхнул в многоквартирном доме, и восемь человек эвакуировались самостоятельно, еще пятерых вывели пожарные.

Фото: "House fire" by Ada Be is licensed under CC BY 2.0.