93-летняя бабушка устроила пожар в городе, покурив сигарету

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Ангарске Иркутской области 93-летняя женщина, курившая в своей квартире, вызвала пожар, который привел к серьезным последствиям. Спасатели из ГУ МЧС РФ сообщили, что огонь вспыхнул в многоквартирном доме, и восемь человек эвакуировались самостоятельно, еще пятерых вывели пожарные.

Фото: "House fire" by Ada Be is licensed under CC BY 2.0.

Причиной пожара оказалась непотушенная сигарета, исходившая от пожилой пенсионерки, которая курила в больших количествах. Несмотря на предложения установить пожарный извещатель, она отказывалась.

При тушении пожара спасателям пришлось эвакуировать из горящего дома и саму пенсионерку, являющуюся инвалидом третьей группы. Обнаружив ее лежащей на полу, пожарные доставили ее в больницу с диагнозом отравления угарным газом.