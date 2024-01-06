В турецком порту на Черном море в сети попала мина

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Никто из рыбаков не пострадал, в скором времени порт продолжил свою работу. Эрегли является одним из крупнейших турецких портов по перевалке угля, в провинции расположено значительное количество шахт по его добыче.

Фото: fb. ru

После начала СВО ВМС Румынии провели семь операций по уничтожению морских мин. В августе власти Турции закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением 28 неразорвавшихся снарядов.

Боеприпасы были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны.