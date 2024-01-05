В Ярославской области три поезда выбились из графика, отстав от него более чем на два часа.
По информации Северной железной дороги (СЖД), это произошло "по техническим причинам".
"5 января на Северной железной дороге по техническим причинам следуют с задержкой по состоянию на 17:50 пассажирские поезда", — сообщили представители компании.
В ведомстве пояснили, что задерживаются составы, которые следуют из Ярославля, Воркуты и Абакана в Москву.
Ранее под Челябинском поезд очень долго стоял в поле, потому что у него оказались неисправными колёса.
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