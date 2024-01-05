В Ярославской области произошла задержка трёх поездов более чем на два часа

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ярославской области три поезда выбились из графика, отстав от него более чем на два часа.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По информации Северной железной дороги (СЖД), это произошло "по техническим причинам".

"5 января на Северной железной дороге по техническим причинам следуют с задержкой по состоянию на 17:50 пассажирские поезда", — сообщили представители компании.

В ведомстве пояснили, что задерживаются составы, которые следуют из Ярославля, Воркуты и Абакана в Москву.

Ранее под Челябинском поезд очень долго стоял в поле, потому что у него оказались неисправными колёса.