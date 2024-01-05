В Южной Дакоте во время тренировочного полёта рухнул самолёт

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В настоящее время выясняются причины аварии, но на популярном военном форуме выдвигается версия, что к катастрофе привели плохие погодные условия. В районе была минусовая температура и пасмурная погода. Расследованием инцидента займется специальная комиссия ВВС США.

Фото: Википедия

Как уточняет издание The New York Post, все члены экипажа смогли катапультироваться, после чего машина ударилась о землю. К месту падения прибыли пожарные машины. Экипаж принимал меры по спасению самолёта, но потерял над ним контроль. В ведомстве о полученных травмах летчиками не сообщается.