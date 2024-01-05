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Угроза подтопления: в Сочи объявлено экстренное предупреждение

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Происшествия

Как отмечают спасатели, на время экстренного предупреждения документы, ценности и необходимые лекарства стоит держать в ближайшем доступе. Окна и двери домов должны быть закрыты, а в случае подтопления нужно срочно покинуть помещение.

Угроза подтопления: в Сочи объявлено экстренное предупреждение
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

"В период 10-12 часов 5 января и до конца суток 5 января 2024 года в связи с ожидаемыми сильными осадками, на территории города Сочи ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема", - говорится в сообщении.

Как сообщают СМИ, сейчас в центральном Сочи идет дождь, наблюдается ветер, температура воздуха 10 градусов тепла.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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