Угроза подтопления: в Сочи объявлено экстренное предупреждение

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как отмечают спасатели, на время экстренного предупреждения документы, ценности и необходимые лекарства стоит держать в ближайшем доступе. Окна и двери домов должны быть закрыты, а в случае подтопления нужно срочно покинуть помещение.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

"В период 10-12 часов 5 января и до конца суток 5 января 2024 года в связи с ожидаемыми сильными осадками, на территории города Сочи ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема", - говорится в сообщении.

Как сообщают СМИ, сейчас в центральном Сочи идет дождь, наблюдается ветер, температура воздуха 10 градусов тепла.