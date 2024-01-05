Гладков: ночью в Белгороде работала ПВО

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По словам губернатора, имеются повреждения в жилом секторе. В нескольких квартирах в результате детонации боеприпаса рядом с домом оказались выбиты окна, кроме того, повреждения получили свыше 30 автомобилей.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/39321

«Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших», — написал глава региона в своем ТГ-канале.

У одного из пострадавших медики зафиксировали осколочное ранение предплечья, у второго осколочное ранение голени.

Напомним, ране, в результате удара ВСУ по Белгороду 30 декабря погибли 24 человека, 107 получили ранения различной степени тяжести .