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Гладков: ночью в Белгороде работала ПВО

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Происшествия

По словам губернатора, имеются повреждения в жилом секторе. В нескольких квартирах в результате детонации боеприпаса рядом с домом оказались выбиты окна, кроме того, повреждения получили свыше 30 автомобилей.

Гладков: ночью в Белгороде работала ПВО
Фото: https://t.me/RVvoenkor/39321

«Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших», — написал глава региона в своем ТГ-канале.

У одного из пострадавших медики зафиксировали осколочное ранение предплечья, у второго осколочное ранение голени.

Напомним, ране, в результате удара ВСУ по Белгороду 30 декабря погибли 24 человека, 107 получили ранения различной степени тяжести .

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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