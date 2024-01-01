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В Брянске полиция задержала блогершу, которая сожгла свой паспорт в новогоднюю ночь

0:54
Происшествия

Блогершу Евгению Хоффман задержала полиция в Брянске после того, как она сожгла свой старый российский паспорт в новогоднюю ночь у ночного клуба. Общественность отреагировала на этот "акт вандализма" травлей и обвинением девушки в поддержке ВСУ.

В Брянске полиция задержала блогершу, которая сожгла свой паспорт в новогоднюю ночь
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Хотя Евгения была явно пьяна в момент сжигания документа, она утверждает, что это было сделано "по приколу", отмечая, что паспорт был старым и недействительным, сообщает Telgram-канал Baza. Она также высказала недовольство по поводу тех, кто написал оскорбительные комментарии в её адрес.

Теперь блогершу проверяет полиция из-за травли в социальных сетях, и если её действия будут расценены как преступление, Хоффман грозит штраф или уголовное дело, а именно до года лишения свободы по статье "Похищение или повреждение документов".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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