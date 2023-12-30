Трагический обстрел в Белгороде: четыре ребенка в реанимации, трое несовершеннолетних погибли

После обстрела в Белгороде четверо детей находятся в реанимации, а трое несовершеннолетних погибли.
По информации Mash, семнадцать детей госпитализированы, несколько из них находятся в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и ампутацией. Мероприятия в приграничных муниципальных образованиях, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе отменены.
Представители Минздрава принимают решение об операции и возможной транспортировке пострадавших в Москву. Силовые ведомства работают в усиленном режиме, Следственный комитет возбудил уголовные дела по различным статьям, включая "Террористический акт".
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