Трагический обстрел в Белгороде: четыре ребенка в реанимации, трое несовершеннолетних погибли

После обстрела в Белгороде четверо детей находятся в реанимации, а трое несовершеннолетних погибли.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

По информации Mash, семнадцать детей госпитализированы, несколько из них находятся в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и ампутацией. Мероприятия в приграничных муниципальных образованиях, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе отменены.

Представители Минздрава принимают решение об операции и возможной транспортировке пострадавших в Москву. Силовые ведомства работают в усиленном режиме, Следственный комитет возбудил уголовные дела по различным статьям, включая "Террористический акт".