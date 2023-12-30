В Индонезии произошло землетрясение 5,9 баллов

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Землетрясение магнитудой 5,9 балло произошло у берегов Индонезии, информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Фото: openverse by martinluff is licensed under CC BY-SA 2.0.

Соответствующую информацию со ссылкой на ведомство приводит ТАСС. Эпицентр землетрясения был расположен в 414 километрах к юго-западу от города Банда-Ачех на Суматре, там проживает 250 тысяч человек. Очаг находился на глубине 10 км.

Пострадавших и разрушений нет. Цунами не угрожает региону.

Ранее мы сообщали о том, что в Турции произошли землятрясения магнитудой 4,7 и 5,2. Эпицентр толчков расположен в 62 км северо-западнее города Адыяман.